В КНДР обвинили Японию в стремлении начать войну

В КНДР считают, что Япония стремится стать «страной, способной вести войну»

Tекст: Денис Тельманов

«Истинная цель отчаянного стремления Японии внести поправки в конституцию состоит в том, чтобы превратиться в страну, способную вести войну», – отмечается в статье, передает ТАСС.

Авторы напоминают, что Конституция 1947 года ограничивала возрождение японского милитаризма.

«Однако сегодня, в 77-ю годовщину вступления в силу японской конституции, Япония полностью сбросила маску мира, которую она надевала как формальность», – подчеркивает ЦТАК.



В качестве примеров милитаризации Японии авторы статьи приводят закупки у США истребителей и ракет большой дальности, увеличение бюджета на оборонные нужды.

«Япония, проводившая политику милитаристской заморской экспансии и испытавшая горький вкус поражения, в очередной раз забывает об этом и бросается по тому же пути», – заключает ЦТАК.