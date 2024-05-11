Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.13 комментариев
В КНДР обвинили Японию в стремлении начать войну
В КНДР считают, что Япония стремится стать «страной, способной вести войну»
Япония проводит политику милитаризации, отказываясь от мирных принципов, закрепленных в ее конституции, считают в КНДР. Об этом говорится в редакционной статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
«Истинная цель отчаянного стремления Японии внести поправки в конституцию состоит в том, чтобы превратиться в страну, способную вести войну», – отмечается в статье, передает ТАСС.
Авторы напоминают, что Конституция 1947 года ограничивала возрождение японского милитаризма.
«Однако сегодня, в 77-ю годовщину вступления в силу японской конституции, Япония полностью сбросила маску мира, которую она надевала как формальность», – подчеркивает ЦТАК.
В качестве примеров милитаризации Японии авторы статьи приводят закупки у США истребителей и ракет большой дальности, увеличение бюджета на оборонные нужды.
«Япония, проводившая политику милитаристской заморской экспансии и испытавшая горький вкус поражения, в очередной раз забывает об этом и бросается по тому же пути», – заключает ЦТАК.