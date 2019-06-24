Вице-спикер Госдумы: в течение 24 часов Россия должна восстановить свои права в ПАСЕ

«Сегодня вечером состоится голосование по резолюции, которая отменяет санкции. Если это случится, завтра утром мы, уже находясь в Страсбурге, подадим официальную заявку на подтверждение наших полномочий», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Так он оценил перспективы участия России в июньской сессии ПАСЕ.

«Сам факт того, что этот вопрос уже рассматривается на сегодняшней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в первый день работы – уже значительный шаг вперед в урегулировании взаимоотношений между ЕС, европейскими парламентами и Россией», – подчеркнул зампредседателя Госдумы, член вновь сформированной российской делегации в ПАСЕ Игорь Лебедев.

В понедельник в ПАСЕ на июньской сессии было запланировано рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер. В нем предлагается предоставить не представленным ранее делегациям (в том числе России) полномочия для участия в сессии. Кроме того, в понедельник стало известно, что ПАСЕ проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

«Сегодня вечером должно пройти голосование по резолюции, которая отменяет санкции, которые на сегодняшний день существуют в регламенте ПАСЕ. В случае успеха, будут исполнены требования, которые выдвигала наша сторона для возвращения в Парламентскую ассамблею», – отметил Лебедев. Вице-спикер Думы подчеркнул – российские парламентарии на 99% уверены в успешном исходе голосования. Далее, уже во вторник утром российская делегация подаст заявку о подтверждении полномочий.

«Мы надеемся, что в ближайшие 24 часа наши полномочия будут подтверждены,

тогда мы сможем полноценно принимать участие в ПАСЕ, – отметил Лебедев. – В среду будут выборы генсека, в четверг будет обсуждение ряда интересных резолюций, выступление президента Португалии. Российская делегация получит все права выступать, голосовать, принимать участия в работе и т.д. Я считаю, что это будет очень знаковым событием в вопросе урегулирования и восстановления отношений между Россией и Западом».

Отметим, что вице-спикер Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко посетовала на рекордное присутствие делегатов Парламентской ассамблеи в зале заседаний. «В зале европейцы откровенно подыгрывают российскому лобби. Запах реванша, не только на Украине но и в этих стенах. Очень и очень сильный запах реванша», – сокрушалась Геращенко в Facebook. При этом, подчеркнула она, «украинская делегация, вместе с британцами и грузинами начинает борьбу против возвращения украинской делегации».

Комментируя появление в зале большого количества делегатов от западноевропейских государств, Игорь Лебедев не исключил – «правительства тех стран, которые поддерживают и продвигают идею возвращения России в ПАСЕ попросили членов своих делегаций поприсутствовать в зале на сто процентов – для того, чтобы не дать возможность антироссийским силам отвергнуть эту резолюцию, либо не принять ее, либо оттянуть – ввести в волокиту можно любой вопрос». «Но я уверен, что парламенты нормальных европейских стран настроены на то, чтобы Россия вернулась. Все-таки без России ПАСЕ чувствует себя неполноценно», – отметил в заключение Лебедев.