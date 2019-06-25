ПАСЕ приняла резолюцию для возвращения России

ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, открывающие дорогу к возвращению делегации России, сообщают информационные агентства.

Доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались, передает ТАСС.

Решено, что в ПАСЕ запрещается «приостанавливать или отзывать через оспаривание или пересмотр полномочий» права членов «голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах».

ПАСЕ официально пригласила делегацию России участвовать в июньской сессии, передают РИА «Новости».

Из 222 поданных украинской, британской, грузинскими делегациями поправок к резолюции была принята только одна.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возвращении России в ПАСЕ. Делегация из России уже прибыла в Страсбург.