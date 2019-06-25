Российские депутаты прилетели в Страсбург для возможного участия в ПАСЕ

В Страсбург прибыла делегация из России, депутаты могут принять участие в июньской сессии ПАСЕ, сообщил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Он подтвердил, что во вторник россияне «направятся в здание СЕ для участия в сессии ПАСЕ», если будет принята «антидискриминационная резолюция», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ожидаемом возвращении российской делегации в ПАСЕ.