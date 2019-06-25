Украинский депутат в зале ПАСЕ оскорбил всех россиян

Депутат Верховный рады Украины Борислав Береза, разочарованный результатами голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению полномочий России, оскорбительно высказался о россиянах.

При входе в зал Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза с раздражением выкрикнул оскорбления на английском языке.

Ситуацию прокомментировал в Twitter журналист Евгений Попов. «Это не просто фрик по фамилии Бляхер. Это представитель Украины, член делегации Украины в ПАСЕ. … Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна», – написал он.

Днем ранее Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. Это не первый подобный инцидент в ПАСЕ с участием представителей украинской делегации – 24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской «Европейской правды» Сергей Сидоренко. Затем таким же образом поступил Береза.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Однако во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия во второй половине дня в среду.