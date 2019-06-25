Полномочия российской делегации оспорили в ПАСЕ

Участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия во второй половине дня в среду.

«У нас есть необходимое большинство», – отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования за инициативу.

Чтобы оспорить полномочия, согласно правилам организации, необходима поддержка 30 парламентариев из пяти стран. В ходе рассмотрения полномочий российской делегации в ПАСЕ несколько участников сессии их оспорили, передает РИА «Новости».

Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет во второй половине дня 26 июня. В случае принятия доклада полномочия будут ограничены, в случае голосования против – российская делегация сохранит свои права в полном объеме.

При этом ПАСЕ отклонила предложение делегации Украины перенести обсуждение полномочий делегации России со среды утро четверга.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил, что полномочия новой делегации могут быть оспорены. Он подчеркнул, что Россия не будет терпеть никакого ущерба для своих полномочий в ПАСЕ.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Тем временем глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены безо всяких условий.