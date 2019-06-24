Украина пригрозила выйти из ПАСЕ

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24 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Новейшие ледоколы решат вековую проблему российского Военно-морского флота

Проектное изображение перспективного ледокола «Лидер»Фото: rosatom.ru
Активное строительство ледокольного флота, которое ведется Россией, чаще всего объясняется чисто коммерческими соображениями. Действительно, Севморпуть способен принести стране гигантские прибыли. Однако многие забывают о еще одном обстоятельстве: новые ледоколы должны помочь России решить чисто военную проблему, которой уже больше ста лет. Подробности...
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Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России

«Каждый украинец пострадал от российской агрессии. Суммы компенсаций – от 3 тысяч евро», информирует организация «Общее дело»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У граждан Украины собирают паспортные данные, чтобы разделить между ними 3,5 млрд долларов – по 3 тысячи евро на брата. Некая общественная организация сообщает, что эти средства уже арестованы, так что Россия неизбежно расплатится за свои «преступления». Что стоит за этими щедрыми обещаниями? И о каких трех с половиной миллиардах идет речь? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...

Кому нужны русские

Дмитрий Юрьев, политолог
Есть только один ответ на вопрос, кому нужны русские. России они нужны. Равно как и Россия нужна русским – здесь и во всем мире. Родной Русский Дом – со всегда распахнутыми для них дверями. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Кибервойны как новая реальность

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Уже давно понятно, что государства можно захватывать без обычного оружия: с помощью одних лишь сетей – как офлайн, так и онлайн. Но, пожалуй, никогда еще о кибервойнах не говорили всерьез и на очень высоком уровне. И вот – началось. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Украина пригрозила выйти из ПАСЕ

            24 июня 2019, 22:18

            Текст: Антон Антонов

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            Украина готова отказаться от участия в работе ПАСЕ, если права России в ассамблее «восстановят без всяких условий», заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

            Арьев заявил в Facebook, что Украина не просто «бьется», но даже «выиграла дебаты в ПАСЕ». Однако «большинство голосует, сидит тихо», «опускают глаза», утверждает он.

            Арьев возмутился тем, что «люди, которые учат парламентаризму» Украину, «сами, когда надо, оказываются послушными исполнителями чужой воли». По его словам, «бой продолжается» и «продлится до среды».

            Украинцы намерены «отрицать полномочия» россиян.

            Он сравнил ситуацию с «оруэлловской реальностью».

            «Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать», – заявил Арьев, добавив, что «осталось два дня».

            Напомним, решением руководства ПАСЕ намечено голосование по резолюции, которая (если будет принята) даст право России вернуться к полноценной работе в ассамблее. 


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