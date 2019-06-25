Толстой сказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы

Российская делегация выплатит взнос в бюджет Совета Европы только после полного восстановления ее полномочий, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по прибытии в здание Совета Европы.

«Сначала будут восстановлены полномочия России, а потом мы поговорим об этом», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Толстой не исключил, что полномочия новой делегации могут быть оспорены. «Агрессивное меньшинство, представляющее русофобские страны, будет оспаривать полномочия России, но мы твердо уверены в том, что большинство европейских стран в настоящей Европе... без России ни одного вопроса решить не удастся», – сказал он, передает РИА «Новости».

Толстой подчеркнул, что Россия не будет терпеть никакого ущерба для своих полномочий в ПАСЕ, передает ТАСС.

Он также заявил, что уход украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы вызовет сожаление, но это будет ее выбор. «Нам, конечно, будет очень не хватать наших украинских друзей, которые «так много сделали» для возвращения российской делегации. Мы будем об этом очень сожалеть. Но это решение делегации Украины», – сказал Толстой.

Он также заявил, что не советовал был «призывать, с одной стороны, к «европейскости», с другой стороны – прерывать диалог».

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены безо всяких условий.

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы «первым серьезным дипломатическим ударом» и «мощным вызовом» для Киева.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.