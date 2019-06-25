Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Делегация России подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение по резолюции принято. Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Володина, «российская делегация приглашена к работе», а принятое ПАСЕ решение позволяет российским парламентариям «прийти в зал, начать работу».

Володин также не исключил, что во время процедуры подтверждения полномочий «деструктивные силы» попытаются сделать так, чтобы права России не были всеобъемлющими.

Член делегации, сенатор Александр Башкин подтвердил, что российская делегация подала заявку на участие в работе ПАСЕ. «Через минуту войдём в зал. Подали заявку, готовы к работе», – сказал он РИА «Новости», напомнив, что главным условием участия России в работе ПАСЕ является безусловное соблюдение всех полномочий российской делегации.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация объявила о подаче заявки на подтверждение полномочий.

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы «первым серьезным дипломатическим ударом» и «мощным вызовом» для Киева.