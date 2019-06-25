Российская делегация объявила о подаче заявки на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал решение ассамблеи принять резолюцию для возвращения России полномочий.

Он заявил в соцсети «ВКонтакте», что члены ПАСЕ «весь день понедельника, до позднего вечера были заложниками делегатов» с Украины и из Великобритании, которые затянули принятие резолюции, но добились лишь того, что потратили «время и нервы европейских коллег».

Толстой выразил уверенность, что после такого «троллинга» остальные члены ПАСЕ «поняли, с кем имеют дело».

Он также сообщил, что российская делегация «подает заявку на подтверждение своих полномочий».

Докладчица по резолюции Петра де Суттер отметила, что при обсуждении ее доклада «было много эмоций», передает РИА «Новости».

«Некоторые верят, что это неправильное решение, некоторые, что хорошее… как Совет Европы мы должны думать о будущем», – сказала она.

Глава международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий не исключил, что во вторник полномочия российской делегации могут быть опротестованы, так как в регламенте сохранили «норму о том, что с такой инициативой могут выступить 30 членов ПАСЕ от не менее чем пяти нацделегаций». В таком случае «комитет по правилам и процедурам» приступит к подготовке нового доклада.

Слуцкий подчеркнул, что для российской стороны «неприемлемы любые ограничения».

Он отметил, что ПАСЕ заняла конструктивную позицию, пригласив Россию.