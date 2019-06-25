Порошенко признал «первый серьезный дипломатический удар» Москвы по Киеву

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы «первым серьезным дипломатическим ударом» и «мощным вызовом» для Киева.

«Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине», – написал Порошенко в Facebook.

По его словам, принятая резолюция ПАСЕ является «первым серьезным дипломатическим ударом», который Украина получила за последние пять лет. «Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», – добавил Порошенко.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) нарушением норм международного права.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация объявила о подаче заявки на подтверждение полномочий.