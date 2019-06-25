Гройсмана привело в ярость возвращение России в ПАСЕ

Глава украинского правительства Владимир Гройсман назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) нарушением норм международного права.

«Возвращение России в ПАСЕ – это реванш агрессора и абсолютное отражение того, как пренебрегают международным правом. Смерти и сломанные жизни на Донбассе, аннексия Крыма – этими вещами нельзя пренебрегать ради заключения временного соглашения», – написал Гройсман в Twitter.

По его словам, компромисс в данной ситуации неприемлем.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены без всяких условий.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация объявила о подаче заявки на подтверждение полномочий.