Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ

Украинская делегация во вторник покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы, но пообещала вернуться, чтобы проголосовать за наложение санкций на Россию.

«Вся наша делегация покинула помещение. Мы на период этой сессии приняли решение о том, что украинская делегация будет принимать участие в обсуждении только тех пунктов (повестки), которые касаются наложения санкций на Россию», – сказал парламентарий Алексей Гончаренко, передает ТАСС.

По его словам, украинская делегация во вторник еще вернется в зал заседаний, чтобы помешать избранию председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого вице-спикером ПАСЕ.

«Завтра мы придем на заседание после обеда, чтобы проголосовать за наложение санкций на РФ. В обсуждении в зале всех остальных вопросов повестки мы участия не примем. Это символ нашего протеста против решения, которое было принято ночью», – сообщил также украинский парламентарий.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Однако во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия во второй половине дня в среду.

Тем временем глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены безо всяких условий.