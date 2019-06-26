ПАСЕ отказалась от антироссийской поправки

Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) признала неприемлемой поправку, предлагающую отказать российской делегации в полномочиях.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Поправка, внесенная делегацией Украины и еще несколькими странами, предлагала добавить частицу «не» в ключевое предложение, где говорится, что «ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации».

«Поправка является неприемлемой, если делает невыполнимым остальной текст в совокупности», – заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, передает ТАСС.

Напомним, украинские делегаты попытались затормозить возвращение России в Совет Европы, для чего предложили более 200 поправок к соответствующей резолюции.

В понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ и выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия в среду.

В среду ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу о полномочиях новой российской делегации предложила вернуть их, но на определенных условиях. Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий.