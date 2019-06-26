В ПАСЕ предложили вернуть России полномочия, но с рядом условий

Парламентская ассамблея Совета Европы в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу о полномочиях новой российской делегации предложила вернуть их, но на определенных условиях.

«...Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», – говорится в проекте документа, подготовленного британским парламентарием Роджером Гейлом.

В свою очередь, ПАСЕ призывает Россию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), передает РИА «Новости».

Также в проекте сказано, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств и обязательств. Доступ представителей мониторингу Совета Европы должен быть предоставлен».

Кроме того, «Ассамблея призывает российские власти: освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы».

В проекте России предлагается «безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в сбивании рейса MH17 Malaysia Airlines».

Ассамблея также предлагает «принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике...». ПАСЕ также просит «полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова».

ПАСЕ ожидает, что «ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам».

В проекте предлагается «мониторинговому комитету представить доклад о выполнении обязательств Российской Федерацией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года».

24 июня ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий. Днем позже участники летней сессии оспорили полномочия российской делегации, вопрос будет рассмотрен специальной комиссией во второй половине дня в среду.

Украинская делегация во вторник покинула зал заседаний ПАСЕ, пообещав вернуться для голосования за наложение санкций на Россию. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после решения ПАСЕ Киев отозвал посла при Совете Европы для консультаций.