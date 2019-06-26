Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Думаю, что все вы поддержите ранее принятую позицию: либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

Парламентарии поддержали это решение аплодисментами.

Володин добавил, что для России важно подтверждение ее полномочий в ПАСЕ. «Идут игры, более того, они нечистоплотны, есть те силы, которые не хотят, чтобы Совет Европы состоял из 47 стран, и делают все для того, чтобы нарушить баланс, который сложился в Европе, нарушить отношения между нашими странами», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные игры ведут в первую очередь Великобритания, Польша, Украина. «Их депутаты выступают за то, чтобы наша парламентская делегация не имела возможности полноценного представительства в ПАСЕ», – уточнил Володин.

Ранее в среду Парламентская ассамблея Совета Европы в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу о полномочиях новой российской делегации предложила вернуть их, но на определенных условиях.

В понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ и выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия в среду.

В Кремле заявили, что участие российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы может быть только полноформатным, ущемление прав недопустимо.