В Кремле ответили на выдвинутые ПАСЕ условия

Участие российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы может быть только полноформатным, ущемление прав недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Естественно, возобновление работы наших представителей, нашей делегации в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе. Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также переадресовал вопросы о том, как Москва должна реагировать на выдвинутые ПАСЕ условия, к представителям российской делегации на месте. «Было бы неправильно нам здесь, в Москве, рассуждать, когда наши представители, собственно, как и положено, представляют нашу страну и отстаивают интересы нашей страны», – добавил он.

В понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ и выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия в среду.

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу о полномочиях новой российской делегации предложила вернуть их, но на определенных условиях.