Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ

Россия выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщила председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Паскье заявила на заседании ассамблеи, что «Россия выдвинула кандидатуру господина Слуцкого», передает ТАСС.

Предложение вызвало возражения представителей украинской делегации, которые указали на тот факт, что Слуцкий внесен в санкционные списки Евросоюза за его позицию по Крыму.

«Предлагаю, чтобы мы провели голосование по обычной процедуре сегодня во второй половине дня», – отреагировала председатель ПАСЕ.

В понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется.

После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия в среду.

Тем временем глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены. Также Украина пригрозила отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы.