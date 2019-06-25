Украина пригрозила отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы

Украинская делегация в ПАСЕ намерена предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому приостановить членство в этой организации, как только будет принято решение о возвращении полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, Украина может отозвать приглашение наблюдателе ПАСЕ на парламентские выборы, передает телеканал «Прямой».

«Мы бы хотели, чтобы наш президент... выразил свою позицию касательно того, что мы будем теперь делать с делегацией наблюдателей ПАСЕ на украинских выборах... Они (представители России) теперь имеют право принимать участие в миссиях наблюдателей. Они теперь приедут к нам наблюдателями? Мы считаем, часть нашей делегации, что Украина должна отозвать наше приглашение к ПАСЕ принимать участие в качестве наблюдателей в этих парламентских выборах» – заявила она.

Геращенко отметила, что украинская делегация будет требовать встречи с президентом, чтобы согласовать общие позиции на июньской сессии ПАСЕ.

«Теперь мы будем требовать этой встречи, потому что возможно он (Владимир Зеленский) не понимает, его команда не понимает, но речь идет об очень серьезных вызовах, которые касаются не просто Совета Европы. Начинает сыпаться вся сложно выстроенная архитектура санкций против России», – подчеркнула вице-спикер.

По ее мнению, следующим «звоночком» будет смягчении антироссийских санкций в декабре.

Геращенко считает, что Украина должна приостановить членство в ПАСЕ, поскольку организация «стала на путь самоуничтожения».

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил, что полномочия новой делегации могут быть оспорены. Он подчеркнул, что Россия не будет терпеть никакого ущерба для своих полномочий в ПАСЕ.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Тем временем глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены безо всяких условий.