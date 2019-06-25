Украина пригрозила отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы

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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Тбилиси должен заплатить за снятие российских санкций

Выход из санкционного пике должен дорого обойтись ГрузииФото: Zurab Kurisikidze/EPA/ТАСС
Антироссийские акции, плавно перерастающие в побоища, дорого обойдутся Грузии: на кону сотни миллионов долларов ежегодных доходов небогатой страны. Положение Тбилиси усугубляется тем, что самой России эти ограничения ощутимых убытков не несут и «отыгрывать назад» для нее смысла нет – пока Грузия не заплатит за поблажки. Но чем именно? Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...

«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...
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            Украина пригрозила отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы

            25 июня 2019, 11:58

            Текст: Евгения Шестак

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            Украинская делегация в ПАСЕ намерена предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому приостановить членство в этой организации, как только будет принято решение о возвращении полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

            По ее словам, Украина может отозвать приглашение наблюдателе ПАСЕ на парламентские выборы, передает телеканал «Прямой».

            «Мы бы хотели, чтобы наш президент... выразил свою позицию касательно того, что мы будем теперь делать с делегацией наблюдателей ПАСЕ на украинских выборах... Они (представители России) теперь имеют право принимать участие в миссиях наблюдателей. Они теперь приедут к нам наблюдателями? Мы считаем, часть нашей делегации, что Украина должна отозвать наше приглашение к ПАСЕ принимать участие в качестве наблюдателей в этих парламентских выборах» – заявила она.

            Геращенко отметила, что украинская делегация будет требовать встречи с президентом, чтобы согласовать общие позиции на июньской сессии ПАСЕ.

            «Теперь мы будем требовать этой встречи, потому что возможно он (Владимир Зеленский) не понимает, его команда не понимает, но речь идет об очень серьезных вызовах, которые касаются не просто Совета Европы. Начинает сыпаться вся сложно выстроенная архитектура санкций против России», – подчеркнула вице-спикер.

            По ее мнению, следующим «звоночком» будет смягчении антироссийских санкций в декабре.

            Геращенко считает, что Украина должна приостановить членство в ПАСЕ, поскольку организация «стала на путь самоуничтожения».

            Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил, что полномочия новой делегации могут быть оспорены. Он подчеркнул, что Россия не будет терпеть никакого ущерба для своих полномочий в ПАСЕ.

            Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

            Тем временем глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены безо всяких условий.


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