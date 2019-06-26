Украина заявила о демарше еще шести стран после восстановления России в ПАСЕ

Вместе с Украиной летнюю сессию ПАСЕ из-за восстановления России в правах покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши, заявили украинские парламентарии.

«Мы заявили о том, что прекращаем работу на этой сессии. Мы не будем больше работать на этой сессии. Мы возвращаемся в наши столицы, чтобы обсудить вопрос о том, как работать дальше», – передает слова члена украинской делегации Алексея Гончаренко ТАСС.

Другой член украинской делегации Леонид Емец также сообщил о демарше Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии.

«Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России и об угрозе такого решения для самого существования ПАСЕ», – заявил он.

Емец также опубликовал в своем Facebook текст «заявления членов делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши , Словакии и Украины в ПАСЕ» на английском языке. В нем говорится, что «безусловное восстановление прав российской делегации без соблюдения Российской Федерацией какого-либо из многочисленных требований ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его устава».

Однако сами представители делегаций Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и Польши пока не сделали никаких заявлений.

Ранее Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. За проголосовали 116 депутатов, против – 62, воздержались 15.

Также ПАСЕ отклонила поправку, предлагающую ограничить российскую делегацию.

В понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, российская делегация подала заявку.

После приглашения российской делегации в ПАСЕ Киев отозвал посла при Совете Европы.

Газета ВЗГЛЯД писала о реакции руководства Украины на возвращение России в ПАСЕ.