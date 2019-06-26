Украинская делегация объявила, что покидает ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Европы заявил, что делегация покидает ПАСЕ.

После принятия резолюции, которая восстановила полномочия российской делегации, украинские делегаты вышли в центр зала и зачитали заявление без микрофона, передает РИА «Новости».

После этого украинский Депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: «Мы уходим».

Напомним, украинские делегаты попытались затормозить возвращение России в Совет Европы, для чего предложили более 200 поправок к соответствующей резолюции.

Однако в среду ПАСЕ признала поправки неприемлемыми и полностью вернула полномочия российской делегации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику у руководства Украины.