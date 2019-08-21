Трамп и Макрон решили пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп согласился с предложением Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, сообщила журналист CNN Кайли Атвуд со ссылкой на источники в администрации Трампа.

«Трамп и Макрон поговорили по телефону сегодня и договорились пригласить Россию на G7 в следующем году», – написала в Атвуд в Twitter.

Она отметила, что инициатором приглашения был французский президент. Ожидается, что Трамп поднимет эту тему на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в «большую восьмерку». Он объяснил отсутствие России в G8 проигрышем Обамы Путину.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Франции Эманнуэлем Макроном, что Москва никогда не отказывалась от работы в формате G8, однако, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, и назад тоже не просилась.