Во Франции связали возвращение России в G7 с ситуацией на Украине

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, возвращение России в G7 зависит от ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.

По их словам, Макрон рассчитывает обсудить тему Украины с президентом США Дональдом Трампом на первой сессии саммита G7 в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа, передает ТАСС.

В среду стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Прим этом днем ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в «большую восьмерку», а отсутствие России в G8 он объяснил проигрышем Барка Обамы Владимиру Путину.

Сам президент России Владимир Путин на встрече с Макроном в понедельник заявил, что Москва никогда не отказывалась от работы в формате G8, однако, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, и назад тоже не просилась.

Германский политолог Александр Рар, комментируя эти сообщения, заявил газете ВЗГЛЯД, что «на Западе не хотят, чтобы Россия окончательно пришла к Китаю. Стратеги в Европе начинают понимать, что это возможно, хотя раньше всегда над этим посмеивались».