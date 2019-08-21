Берлин оценил заявление Трампа о возвращении к формату G8

Власти Германии приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа о возвращении к формату G8 с участием России, но считают, что обсуждение этого вопроса можно начать только после того, когда будет видна перспектива устранения причин возвращения к формату G7.

«Вы знаете, какова ситуация сейчас. Если будет перспектива устранения причин, тогда можно будет обсудить изменение формата», – сказал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

Зайберт добавил, что в Берлине «приняли к сведению то, что президент США хочет обсудить тему (на саммите Группы семи) в Биаррице».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ждет конкретных предложений в вопросе приглашения на саммит G7 в 2020 году, обсуждение этой темы нужно вести в профессиональной, а не публично-развлекательной сфере.

В среду стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. При этом во Франции связали возвращение России в G7 с ситуацией на Украине.

Днем ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в «большую восьмерку», а отсутствие России в G8 объяснил проигрышем Барака Обамы Владимиру Путину.

Сам президент России Владимир Путин на встрече с Макроном в понедельник заявил, что Москва никогда не отказывалась от работы в формате G8, однако, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, и назад тоже не просилась.

Германский политолог Александр Рар, комментируя эти сообщения, заявил газете ВЗГЛЯД, что «на Западе не хотят, чтобы Россия окончательно пришла к Китаю. Стратеги в Европе начинают понимать, что это возможно, хотя раньше всегда над этим посмеивались».