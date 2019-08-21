Меркель и Джонсон нашли препятствия для воссоздания G8

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в процессе выполнения Минских соглашений есть небольшой прогресс, однако он не настолько значителен, чтобы говорить о возвращении к «Большой восьмерке». Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что в этом позиции Лондона и Берлина сходятся.

Она отметила, что Россию отстранили от этого формата «по определенным причинам», передает ТАСС.

«Есть, вероятно, легкое движение в реализации минского процесса. Если бы мы реально продвинулись вперед, то была бы новая ситуация. По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись еще не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет», – заявила канцлер перед переговорами с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что доводы в пользу присоединения России к «большой семерке» еще только предстоит найти.

«Что касается вопроса о реинтеграции России в состав G7, хочу сказать, что, учитывая произошедшее в Солсбери, графство Уилтшир, применение химического оружия на британской земле, продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти», – заявил Джонсон.

Он отметил, что позиции Лондона и Берлина по этому вопросу совпадают.

Напомним, президент США Дональд Трамп говорил, что выступает за возвращение России в этот формат. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

В Берлине говорили, что приняли к сведению заявление Трампа, но призвали обсуждать это только в случае перспективы «устранения причин возвращения к формату G7». Также, по сообщениям СМИ, во Франции считают условием воссоздания «Большой восьмерки» прогресс в урегулировании кризиса в Донбассе и имплементацию Минских соглашений.