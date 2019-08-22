Захарова проконсультировала Зеленского «по-братски»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, оценившего возможность возвращения России в «Группу двадцати».

Зеленский заявил, что это станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. По его словам, подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

«Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв», – написала Захарова в своем Facebook.

«1. Дипломатия – это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей. Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения – средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии», – подчеркнула она.

«2. Находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) – означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию «семерка» обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно», – отметила Захарова.

«3. Если под «высокой дипломатией» Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является все-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики. Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соответственно, Украина обязана их выполнить», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«4. Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности», – указала она.

«Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», – заключила Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает за возвращение России в G7. При этом во Франции условием воссоздания G8 считают прогресс в урегулировании кризиса в Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что прогресс в реализации Минских соглашений пока не значителен для возвращения к «Большой восьмерке». С ней согласился и премьер Великобритании Борис Джонсон.

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