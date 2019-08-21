Макрон счел воссоздание G8 без решения украинского вопроса проявлением слабости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращать Россию в «большую восьмерку» без разрешения украинского кризиса нельзя, это было бы проявлением слабости со стороны G7.

«Я думаю, что сказать без каких-либо условий, что Россия может вернуться за стол, было бы равносильно признанию слабости G7... Это было бы стратегической ошибкой для нас», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что разрешить кризис на Украине необходимо до того, как Россия вернется в G7.

В то же время само возвращение к формату G8 он назвал «уместным в перспективе», передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает за возвращение России в этот формат. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Неофициально уже сообщалось, что во Франции условием воссоздания G8 считают прогресс в урегулировании кризиса в Донбассе.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прогресс в реализации Минских соглашений пока не значителен для возвращения к «Большой восьмерке», с ней согласился и премьер Великобритании Борис Джонсон.