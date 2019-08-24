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24 августа, суббота  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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У обмеления реки Лена есть глобальная причина

Могучая сибирская река обмелела до состояния ручьяФото: Роман Денисов/Фотохроника ТАСС
Обмелела одна из самых полноводных рек России – Лена. Уровень воды в ней в районе Якутска понизился на 2,5 метра, что сделало реку в этом районе несудоходной. Наблюдается массовая гибель рыбы. Ученые говорят, что в последние годы катастрофическая маловодность отмечается и у других сибирских рек, и видят в этом очень тревожные признаки. Подробности...
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«Большая семерка» столкнулась с личными проблемами

На пляже в Биаррице нарисовали портреты участников саммитаФото: Regis Duvignau/Reuters
Во французском Биаррице начался саммит «Большой семерки». Хотя без обсуждения России не обойдется, главной темой саммита будет не наша страна. Эммануэль Макрон хочет обсудить с гостями «возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта». Вот только его собеседникам это совсем неинтересно – у каждого из участников «Большой семерки» есть гораздо более важные проблемы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария

Политика России в Донбассе станет более радикальной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных домах без воды и света и ждет украинские снаряды в свой огород. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
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    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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    Как европейские страны торговали территориями

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?

              «Большая семерка» столкнулась с личными проблемами

              На пляже в Биаррице нарисовали портреты участников саммита   24 августа 2019, 09:15
              Фото: Regis Duvignau/Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              Во французском Биаррице начался саммит «Большой семерки». Хотя без обсуждения России не обойдется, главной темой саммита будет не наша страна. Эммануэль Макрон хочет обсудить с гостями «возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта». Вот только его собеседникам это совсем неинтересно – у каждого из участников «Большой семерки» есть гораздо более важные проблемы.

              «Семерка» вернулась во Францию – где собственно и родилась. Осенью 1975 Валери Жискар д'Эстен принимал в замке Рамбуе шестерых гостей. И с тех пор саммит возвращался на свою историческую родину регулярно, так что нынешняя встреча станет уже седьмой на французской земле (и 45-й по общему счету). Накануне саммита Макрон и Трамп подняли тему возвращения к формату «большой восьмерки» – участию в клубе России (хотя наша страна никуда не собирается), но речь в Биаррице пойдет не об этом.

              То есть Россию и Путина, конечно, будут поминать чаще остальных отсутствующих (за исключением разве что Си Цзиньпина), но Макрон хочет поговорить о самой сути работы «семерки» и сосредоточиться на стратегических вопросах. Он даже отказался от подготовки совместного коммюнике, справедливо заметив, что все равно его никто не читает:

              «Я хочу превратить этот саммит G7 в полезную встречу для коллективного осознания сложного вызова, стоящего перед нами... Мы живем в такой исторический период, когда международный правопорядок, которого мы придерживаемся, отмечен очень глубоким кризисом демократий, одновременно на уровне представителей и эффективности работы... Западная гегемония, существовавшая с XVIII века, в настоящий момент оказалась под большим вопросом. G7 – это только момент в этом историческом пересмотре мирового порядка».

              Как пишет Le Figaro, в Биаррице «разыгрывается возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта». То, что Макрон все два с лишним года пытается вдохнуть новую жизнь в проект единой Европы, отчасти даже переформулировать его – не новость. Хотя, конечно, странно выбирать для обсуждения европейского будущего встречу, на которой трое из шестерых его гостей приезжают с других континентов, а еще один как раз сейчас пытается выйти из этой самой единой Европы. Впрочем, Макрон, видимо, все-таки будет говорить о переосмыслении роли Запада как такового, причем как его роли в мире, так и отношений двух его частей, атлантической, англосаксонской и континентальной, европейской.

              Вот только с кем он будет об этом говорить?

              Этот саммит похож на собрание людей, которым не о чем говорить друг с другом, и не только из-за огромных разногласий внутри «семерки». Трамп лишь обнажил существующие проблемы, но к сегодняшнему дню по всем ключевым вопросам у Европы и США есть противоречия, начиная от политики торгового протекционизма, которую продвигает Трамп, и заканчивая Ираном, от соглашений по климату до отношений в рамках НАТО. Рассуждения о расколе Запада стали общим местом на фоне откровенной ставки Трампа на усиление США как национального государства и общего падения влияния на мировые события как Запада в целом, так и двух составляющих его частей по отдельности.

              Европа застыла в непонимании, что ей делать. Брать на себя функцию лидера свободного мира она не может (хотя бы в силу отсутствия полноценного суверенитета, в том числе и военного). Но и просто огрызаться в ответ на все возрастающее американское давление тоже невозможно. Нужны какие-то большие общеевропейские дела на пути к самостоятельности, но их нет. В этой ситуации Макрон пытается взять на себя роль лидера западного мира, хотя бы идеологического. Но время выбрано крайне неудачно – не только из-за разногласий внутри Запада, но и вследствие крайне слабых позиций почти все лидеров стран «семерки».  

              Конечно, «семерка» рождалась тоже в очень непростое для ее участников время – в предшествующем первой встрече 1974 году были вынуждены уйти в отставку такие знаковые фигуры как президент США Ричард Никсон и канцлер ФРГ Вилли Бранд. Оба были очень активны на мировой арене (в том числе и на российском направлении – установив близкие отношения с Леонидом Брежневым) и очень популярны в своих странах. Но их сожрали, потому что они стали слишком самостоятельны и посчитали себя реальными руководителями своих стран. Штаты ради выбрасывания Никсона из Белого дома даже разыграли Уотергейтский скандал, серьезнейшим образом ударивший по всей политической системе страны.

              В 1975-м Запад еще не оправился от последствий нефтяного шока – многократного роста цен после арабо-израильской войны 1973 года. В 1975 Америка окончательно потеряла Южный Вьетнам, а СССР укрепил свое влияние в Африке за счет Анголы и Мозамбика, да и в Европе поднималась левая волна: сначала в Греции и Португалии, а вскоре она накроет и Испанию. Разрядка уже открыто оценивалась атлантическими ястребами как проигрыш Запада СССР.  

              В этих условиях сам хозяин первой «семерки» Валери Жискар д'Эстен (он тоже пришел к власти лишь за год до этого, после смерти Жоржа Помпиду) не излучал особой уверенности. Но все-таки изначально встреча была посвящена не глобальным геополитическим вопросам, а торговым войнам. Точнее, необходимости отказа от них внутри самого Запада.

              Сейчас перед Западом формально стоит та же проблема, при этом конкурирующей экономической системы, то есть социалистических стран во главе с СССР, вроде бы нет. Однако легче ситуация не стала. Доля стран «семерки» в мировой экономике снизилась в полтора раза и будет уменьшаться дальше. Но главная проблема Запада сейчас – в слабости его лидеров.

              Из семи собирающихся в Биаррице политиков большинство похоже на хромых уток. Лучшие шансы на политическое долголетие у самого великовозрастного – Дональд Трамп почти наверняка переизберется президентом в следующем году. Но его представление о мироустройстве и роли в нем Запада (он вообще ставит под сомнение единство Запада как такового) не имеет ничего общего с тем, что есть у Макрона или Меркель.

              А вот один из самых молодых, канадский премьер Джастин Трюдо (его отец, кстати, был участником первого саммита «большой семерки»), вполне может проиграть предстоящие в октябре парламентские выборы. У японского премьера Синдзо Абэ срок полномочий истекает осенью 2021 года. И хотя у него очень амбициозные внутри- и внешнеполитические планы на оставшиеся два года, Япония все больше играет свою игру на мировой арене и не собирается играть в общие с остальной «семеркой» игры.

              Но самое главное – это позиции четырех представителей Европы в «семерке».

              Борис Джонсон думает только о Брекзите – и его планы на будущее не простираются дальше того, как бы победить на почти неминуемых досрочных выборах.

              Италия, которую представляет Джузеппе Конти, вернулась к своему обычному состоянию – правительственного кризиса. Так что Конти даже приехал в качестве исполняющего обязанности премьер-министра.

              Ангела Меркель должна покинуть пост канцлера через два года. Но развал ее коалиционного правительства может случиться в любой момент, даже этой осенью. И даже Эммануэль Макрон, еще полный задора, уже скоро перешагнет половину своего президентского срока – и непонятно, как он будет пытаться переизбираться в 2022 году.

              То есть горизонт планирования даже самых долгоиграющих участников встречи в Биаррице ограничен двумя годами – краткосрочней некуда. Сидящая (из-за проблем со здоровьем) Ангела Меркель – наиболее выразительный образ современной Европы. На фоне атак Трампа и слабости Меркель Макрон думает прыгнуть вперед и вверх – не замечая, что его прыжок произойдет с уровня стула, на краешке которого сидит уставшая Ангела.


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