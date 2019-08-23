Washington Post назвала Трампа главной угрозой G7

Американская газета The Washington Post назвала главной угрозой «Большой семерке» не Россию, а президента США Дональда Трампа.

Журналист Адам Тейлор в статье для The Washington Post напомнил историю «Большой восьмерки», отметив, что причиной приглашения России в G8 стало не развитие экономики, которая в 90-е еще не восстановилась после распада Советского Союза, а желание показать, что Москва больше не является врагом Запада. «Принятие России в группу могло бы ослабить напряженность в отношениях Москвы с соседями», – пишет издание.

При этом, по мнению Тейлора, «членство России в составе G8 никогда не имело большого смысла». «Даже сейчас ВВП страны отстает от показателей других стран, не входящих в организацию, таких как Индия и Бразилия, и едва ли опережает показатели Южной Кореи и Австралии», – отмечает журналист.

В то же время он пишет, что среди членов международного клуба есть разногласия, и, несмотря на слова Трампа и одобрение французского президента Эммануэля Макрона, Россия может не вернуться в состав международного клуба.

«Однако решение сдерживать Путина не будет большим облегчением для клуба, поскольку в настоящее время самая большая угроза для G7 живет не в Москве, а в Вашингтоне», – пишет издание, имея в виду американского президента.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в формат G8. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал страну, от которой зависит вопрос приглашения России на саммит «Группы семи» в 2020 году.

В Кремле подчеркивали, что возвращение «большой восьмерки» для России не является самоцелью, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.