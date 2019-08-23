Стало известно, от кого зависит приглашение России на саммит G7

Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал страну, от которой зависит вопрос приглашения России на саммит «Группы семи» в 2020 году.

Он напомнил, что саммит в 2020 году проводят Соединенные Штаты. «И, конечно, это будет вопросом для американцев, кого они пригласят в следующем году и как они это сделают», – приводит его слова РИА «Новости».

«Считаю, что позиция в отношении русских не изменилась», – добавил представитель германских властей.

На ваш взгляд Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»? Да

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Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что выступает за возвращение России в этот формат. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

В Кремле подчеркивали, что возвращение «большой восьмерки» для России не является самоцелью, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

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