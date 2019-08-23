Трамп решил обсудить с Макроном «крайне контрпродуктивный» цифровой налог

Президент США Дональд Трамп намерен на полях саммита G7 обсудить с французским лидером Эммануэлем Макроном введенный во Франции дискриминационный и «крайне контрпродуктивный» цифровой налог, который затрагивает американские компании, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Президент [Трамп] поднимет вопрос цифрового налога во Франции, который носит в высшей степени дискриминационный характер», – приводит ТАСС слова представителя администрации США.

По мнению американских властей, решение Парижа обложить налогами крупные технологических компании стало «препятствием для достижения прогресса» в сфере оказания цифровых услуг в мировом масштабе. По словам представителя Белого дома, новый французский закон «крайне контрпродуктивен».

«Мы всецело привержены процессу [решения вопросов в рамках] ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Глубокое разочарование вызывает тот факт, что такие страны, как Франция, стремятся подорвать способность этих переговоров добиться успеха путем принятия в одностороннем порядке налоговых мер, в действительности наносящих ущерб американским компаниям», – заявил представитель администрации США.

Он добавил, что «ряд высказываний [с французской стороны] в рамках этой тематики были непосредственно направлены против компаний» из Америки.

«Президент Трамп, безусловно, хочет найти глобальное решение этой проблемы. Он будет продолжать над этим работать и не собирается отступать перед лицом таких стран, как Франция, которые притесняют наши компании», – заключили в администрации Трампа.

Саммит «Большой семерки» (G7) пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Напомним, в июле США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС.

После этого Трамп пообещал ответить на «глупость Макрона» введением налога на французское вино. В Париже призвали США не смешивать эти вопросы.