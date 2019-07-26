США пригрозили Франции налогом на вино

Вашингтон может ввести налог на французское вино, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в соцсетях Трамп уже намекал, что в ответ на решение Парижа по налогообложению американских цифровых гигантов Вашингтон примет меры против французского вина.