Трамп пообещал ответить на «глупость» Макрона

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответить Франции на «глупость» французского лидера Эммануэля Макрона о введении налогообложения на американских цифровых гигантов.

Трамп намекнул в своем Twitter-аккаунте, что ответные меры со стороны США коснутся французского вина.

«Франция только что ввела цифровой налог для величайших американских технологических компаний. Если кто-то вводит для них налог, это должна быть только их страна, Соединенные Штаты. Мы вскоре объявим о существенных ответных действиях на глупость Макрона», – написал он.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.

Ранее Белый дом приступил к изучению решения Франции изменить законодательство в целях налогообложения американских компаний, а также к рассмотрению возможных ответных мер со стороны Вашингтона.

Американские компании Apple и Google столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС. А в январе этого года канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении обложить налогом интернет-гиганты, включая Google, Amazon, Facebook и Alibaba.