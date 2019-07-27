Во Франции Трампа призвали не смешивать цифровой налог с санкциями на вино

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна продолжит брать налоги с доходов крупных технологических компаний и призвал США не смешивать этот вопрос с обсуждением санкций на вино.

«В наших интересах иметь справедливый цифровой налог. Пожалуйста, не смешивайте эти два вопроса. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, как нам достичь консенсуса в отношении справедливого налогообложения цифровой деятельности», – сказал Ле Мэр, передает «Российская газета» со ссылкой на Reuters.

Глава ведомства подчеркнул, что этот налог необходимо платить не только американским компаниям.

«У нас нет особого желания ориентироваться исключительно на американские компании. Американские, европейские или китайские транснациональные корпорации ведут цифровую деятельность, иногда без физического присутствия на нашей территории, и платят мало или вообще не платят налоги. Эта ситуация неприемлема, и в наших общих интересах добиться справедливого налогообложения цифровой деятельности в мире», – объяснил он.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может ввести налог на французское вино из-за налога Франции на Facebook, Amazon и Google.

До этого в соцсетях Трамп уже намекал, что в ответ на решение Парижа по налогообложению американских цифровых гигантов Вашингтон примет меры против французского вина.