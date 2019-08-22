В США объяснили ситуацию с голосованием в G7 по возвращению России

Страны «большой семерки» во Франции не будут голосовать по восстановлению формата G8 с участием России, так как принимают решения консенсусом, заявили в администрации США.

Представитель Белого дома также сообщил, что президент США Дональд Трамп проведет на полях саммита «семерки» собирается провести целый ряд двусторонних встреч, передает ТАСС.

По его словам, Трамп встретится с премьером Британии Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Японии Синдзо Абэ, премьером Индии Нарендрой Моди, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьером Канады Джастином Трюдо.

Представитель администрации уточнил, что этот список не полон.

Говоря о ситуации с возможным возвращением России, он отметил, что обсуждения, инициированные французской стороной, были – о том, когда настанет подходящее время для возвращения России.

«Этот вопрос может быть поднят, но ключевым фактором здесь является то, что сама Россия не просила о возвращении, так что, как мне кажется, сначала должно произойти именно это», – сказал представитель США.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8. Макрон положительно отреагировал на это предложение, но подчеркнул, что вопрос может обсуждаться в случае разрешения украинского кризиса.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прогресс по украинскому урегулированию не настолько значителен, чтобы можно было вернуться к «большой восьмерке». Также против выступил Джонсон и власти Канады.

В Москве заявили, что не считают возвращение в G8 самоцелью, более удобным считают формат G20.