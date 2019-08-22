Канада озвучила позицию по возвращению России в G8

Канада выступает против возвращения России в «Большую восьмерку», заявил неназванный канадский чиновник.

«Позиция премьер-министра, позиция Канады остается той же, что и в прошлом году, когда вопрос уже поднимался. Ответ – нет», – передает его слова РИА «Новости».

В Канаде проживает одна из самых крупных в мире украинских общин, в связи с чем эта страна наиболее активно поддерживает позицию Киева на международной арене.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8, однако только президент Франции Эммануэль Макрон из глав членов G7 в целом высказался положительно относительно этой идеи, но также подчеркнул, что это должно произойти в случае разрешения украинского кризиса.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прогресс в реализации Минских соглашений не настолько значителен, чтобы можно было вернуться к «большой восьмерке». Против выступил и премьер Великобритании Борис Джонсон.

В Москве заявили, что возвращение в G8 не является самоцелью для России, так как ряд вопросов удобнее решать в формате G20.