Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «большой семерки» в США, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он также подтвердил, что лидеры стран G7 обсуждали возвращение России в клуб, однако отметил, что не знает, вернется ли Москва в этот формат, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что на саммите в Биаррице лидеры стран G7 обсудили возможность восстановления формата G8 с участием России, однако отказались разглашать содержание переговоров по этой теме.

Перед саммитом тему возвращения к формату G8 подняли президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп. В Кремле заявили, что G8 не является самоцелью, так как многие проблемы эффективнее решать через G20.

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