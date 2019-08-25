Лидеры G7 засекретили переговоры о возможности возвращения России

На саммите в Биаррице лидеры стран G7 обсудили возможность восстановления формата G8 с участием России, сообщают информационные агентства.

Представитель кабмина Японии сообщил, что содержание переговоров по данной теме «ни за что не будет разглашено», передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Кроме того, японская сторона сообщила, что G7 обсудили проблему Ирана. Лидеры Группы семи согласились, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

Глава американского государства Дональд Трамп, оценивая саммит, заявил, что «Франция и ее президент Эммануэль Макрон проделали прекрасную работу».

Президент США отметил, что «обед с Макроном стал самой лучшей встречей», которая была у лидеров двух стран. Также Трамп сказал, что «очень хорошо прошла вечерняя встреча с мировыми лидерами». По словам хозяина Белого дома, «достигнут прогресс».

На ваш взгляд Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»? Да

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«Все обсуждают нашу великую экономику», – заявил он.

Напомним, тему возвращения к формату «большой восьмерки» – участию в клубе России накануне саммита подняли Макрон и Трамп.

В Кремле подчеркнули, что возвращение «большой восьмерки» для России не является самоцелью, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

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