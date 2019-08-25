В ЕС раскрыли детали переговоров лидеров G7 о возвращении России

В ходе саммита «Группы семи» в Биаррице лидеры подробно обсудили отношения с Россией, но не достигли согласия по возвращению к формату G8, сообщил дипломатический источник в институтах ЕС.

«Я могу подтвердить, что этот эта тема подробно обсуждалась за ужином в субботу, однако пока нет согласия по возможному возвращению России в состав организации», – приводит его слова ТАСС.

По словам европейского источника, «Группа семи» сейчас объективно заинтересована в возвращении России в организацию ввиду обостряющейся политической конкуренции с «двадцаткой» (G20), в которой Россия играет значительную роль.

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Напомним, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Он также говорил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «Большой семерки» в США.

В Кремле выразили надежду на здравомыслие всех стран – участниц саммита «Группы семи» в вопросе восстановления отношений с Россией.

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