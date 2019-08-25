Кремль выразил надежду на здравомыслие G7 в восстановлении отношений с Россией

Москва рассчитывает на здравомыслие всех стран – участниц саммита «Группы семи» в вопросе восстановления отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что с подавляющим большинством участников «Группы семи» у России восстанавливаются отношения и в настоящее время «находятся на достаточно позитивном треке». В этом контексте Песков упомянул Италию и Францию, а также отметил, у России традиционно тесные отношения с Германией и Японией.

«С некоторыми странами пока восстанавливать [отношения] не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», – приводит его слова ТАСС.

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Он отметил, что любое взаимодействие должно иметь конечную цель. Поэтому, по его словам, координировать вопросы по глобальным процессам гораздо более эффективно с участием крупнейших стран мира. «Потому что говорить о макрополитике, о макроэкономике без Китая, без Индии вряд ли логично», – подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Он также говорил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «Большой семерки» в США.

В Кремле подчеркивали, что возвращение «Большой восьмерки» для России не является самоцелью, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

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