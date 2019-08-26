В США заявили об «изоляции» Трампа на G7

В центре внимания саммита «Группы семи» оказалась напряженность между Дональдом Трампом и мировыми лидерами. Президент США разошелся во взглядах с главами стран – участниц G7 по вопросам международной политики, в том числе касающихся России, Китая и Ирана, пишет The Wall Street Journal.

В статье говорится, что на саммите G7 была продемонстрировала «изоляция» Трампа на мировой арене. Трамп «подтвердил свой настрой на торговую войну с Китаем и отметил, что имеет право на введение режима чрезвычайного положения в стране в связи с этим», отмечает издание.

Спор о возвращении формата «Большой восьмерки» с участием России WSJ называет «ожесточенным». «Хотя лидеры Франции, Германии и Великобритании выступали против возвращения России в это объединение, Трамп призывал к тому, чтобы Москва вновь в него вернулась», – констатируется в публикации. Представитель администрации США сообщил изданию, что идея Трампа была отвергнута, лидеры «пришли к общему мнению, что сейчас слишком рано». Сам президент США позднее заявил, что никакое решение принято не было.

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Кроме того, отмечается в публикации, американский лидер опроверг заявления французских официальных лиц о консенсусе относительно действий в отношении Ирана, а также поспорил с японской стороной по поводу северокорейских ракетных испытаний.

Так, помощник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что «лидеры пришли к общему мнению, что следует предотвратить получение Тегераном ядерного оружия, а также найти возможности для проведения переговоров между Ираном и представителями Запада, чтобы снизить напряженность». Трамп заявил, что «не обсуждал данный вопрос». По информации источника WSJ, американский лидер отказался выступить с совместным заявлением, а также отверг роль Макрона в качестве посланника от G7 на переговорах с Ираном.

Ранее сообщалось, что предложение восстановить G8 поссорило Трампа с другими лидерами G7. Кроме того, для президента США стал неожиданностью визит на саммит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Американский канал NBC отметил, что французские организаторы саммита G7 сознательно создавали трудности для делегации США.

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