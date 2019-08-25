Приглашение Зарифа на G7 оказалось неожиданным для Трампа

Американского президента Дональда Трампа не предупредили, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет во французский город Биарриц, где проходит саммит «Группы семи», передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Источник в Белом доме сказал, что присутствие Зарифа «стало сюрпризом» для Трампа, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время нет планов на встречу в Биаррице между иранским министром и представителями американской администрации.

В администрации Трампа ранее не исключили, что глава МИД Ирана и президент США могут встретиться во Франции.

Напомним, Зариф в воскресенье прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит «Группы семи».