Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит «Группы семи», сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление официального представителя иранского внешнеполитического ведомства.

Канал уточнил, что у Зарифа нет намерений проводить встречи или переговоры с представителями американской делегации, передает ТАСС.

Сразу же после прибытия в Биарриц начались переговоры между Зарифом и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По информации СМИ, решение об этой встрече было принято в субботу вечером по итогам рабочего ужина лидеров стран G7.

Напомним, ранее главы государств и правительств стран – участниц «Группы семи» решили, что переговоры от имени G7 с Ираном будет вести президент Франции Эммануэль Макрон.