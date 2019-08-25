Лидеры G7 выбрали переговорщика по Ирану

Главы государств и правительств стран – участниц «Группы семи» решили, что переговоры от имени G7 с Ираном будет вести президент Франции Эммануэль Макрон, передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

«Они решили наделить Макрона полномочиями вести переговоры с Ираном и передать ему послание [с призывом о недопущении эскалации в регионе]», – приводит ТАСС слова источника AFP.

Такое решение было принято по итогам неформального ужина лидеров в субботу вечером.

Участники встречи также пришли к единому мнению, что главная цель – «не допустить появления у Ирана ядерного оружия».

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что решение Вашингтона ввести санкции против высшего руководства Ирана означает, что ситуация развивается по очень плохому сценарию и похожи на подготовку США к атаке на Ирак в 2003 году.