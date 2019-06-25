Лавров сравнил ситуацию вокруг Ирана с подготовкой США к атаке на Ирак в 2003 году

Решение Вашингтона ввести санкции в отношении высшего руководства Ирана означает, что ситуация развивается по очень плохому сценарию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы озабочены происходящим. Очередные санкции, сугубо персонифицированные санкции, которые накануне были объявлены администрацией президента США Дональда Трампа против высшего руководства Ирана, тревожат и посылают сигнал, что ситуация развивается по очень плохому сценарию», – заявил глава МИДа, передает ТАСС.

По его словам, эта ситуация напоминает события 2003 года, «когда в СБ ООН появился Колин Пауэлл (занимавший тогда должность главы Госдепа США) с известной пробиркой, когда США вводили одни за другими санкции против Саддама Хусейна, против Ирака в целом».

«Мы все помним, чем это закончилось. В мае (2003 года) США объявили о победе демократии в Ираке. Делайте вывод о том, как эта демократия проявила себя за прошедшие с тех пор 16 лет», – заключил Лавров.

В понедельник глава американского государства Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции станут ответом на поражение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.

В Кремле заявили, что ужесточение санкций США против Ирана незаконно.

До этого Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

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