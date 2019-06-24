Кремль отреагировал на новые санкции США против Ирана

Ужесточение санкций США против Ирана незаконно, считают в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем эти санкции незаконными. Вот все, что можно сказать», – приводит цитату Пескова ТАСС.

Между тем замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, некоторые европейские страны «начинают подыгрывать США» в плане ужесточения подхода к Ирану, передает РИА «Новости».

«Мы наблюдаем дальнейшее осложнение условий для нормальной хозяйственной и внешнеторговой деятельности Ирана. Все это предельно контрпродуктивно опасно и противоречит той линии, которую мы последовательно отстаиваем. Мы, конечно, осуждаем подобного рода политику США. Нелегитимность односторонних санкций нами фиксировалась неоднократно, все это отражение более широкой установки, которая сейчас, видимо, лежит уже в основе внешнеполитического курса Вашингтона, на подмену международного права и универсальных механизмов решения международных проблем своим национальным законодательством, односторонними шагами. Это в чистом виде диктат», – сказал замглавы МИД.

Он добавил, что Россия будет противодействовать «подобной линии» и в дальнейшем, в том числе «во взаимодействии с другими здравомыслящими силами в международном сообществе».

Рябков добавил, что намеченное на 28 июня заседание в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) пройдет «на тяжелом и сложном фоне».

«С одной стороны, это резкое обострение в регионе Персидского залива, нагнетание напряженности там, с другой стороны, очередные санкции с американской подачи», – заключил замминистра.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о введении с 24 июня новых санкций в отношении Ирана. В Тегеране прокомментировали это решение.