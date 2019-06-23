Иран отреагировал на заявление Трампа о введении новых санкций

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя сообщения о новых антииранских санкциях США, обвинил Вашингтон в «экономическом терроризме» против Тегерана.

Мусави заявил телерадиокомпании IRIB, что правительство США «ввело различного рода санкции против физических лиц, компаний, ведет против Ирана экономический терроризм и войну», передает РИА «Новости».

«Разве остались какие-нибудь санкции, которые США не использовали против Ирана?», – задался он вопросом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции, которые Вашингтон собирается ввести 24 июня, призваны не допустить обладания Ираном ядерным оружием.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции станут ответом на поражение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.

До этого Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

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