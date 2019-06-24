Трамп ввел санкции против аятоллы Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана.

Новые санкции США введены против руководителя Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Согласно указу Трампа, духовный лидер Ирана потеряет доступ к «ключевым финансовым ресурсам», передает ТАСС.

Трамп также заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, Вашингтон готов к переговорам с Тегераном.

Ранее Трамп сообщал, что с 24 июня будут введены новые санкции в отношении Ирана. В Тегеране уже прокомментировали это решение.

В Кремле заявили, что ужесточение санкций США против Ирана незаконно.