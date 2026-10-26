Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Путин предложил исключить помощь регионов из дохода семьи при назначении пособия
Президент Владимир Путин распорядился изучить возможность исключения региональных мер поддержки из расчета среднедушевого дохода семьи при назначении пособий на детей.
«Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность исключения денежных выплат, предоставляемых в качестве единовременных мер дополнительной поддержки семей при рождении ребенка и осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Соответствующий доклад правительство должно представить до 1 июня 2027 года. Перечень поручений составлен по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года.
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