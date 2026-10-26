Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.12 комментариев
Суд арестовал бывшего члена совета директоров «Норникеля» Лучицкого
Тверской суд Москвы арестовал бывшего члена совета директоров ПАО «Норникель» Станислава Лучицкого по делу об особо крупном мошенничестве.
«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лучицкого удовлетворено», – приводит ТАСС информацию из судебной базы. Уголовное дело в отношении Лучицкого возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подробности пока не раскрываются.
«Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения компании находятся в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
В понедельник Центральный районный суд Тольятти заочно приговорил бывшего председателя совета директоров Автовазбанка Николая Тарана и экс-президента банка Елену Казымову к 10 и восьми годам колонии по делу о хищении средств.
На прошлой неделе Тверской районный суд Москвы заочно приговорил бывшего топ-менеджера банка «Народный кредит» Игоря Стребкова к семи годам колонии по делу о мошенничестве.
Ранее Московский суд заочно отправил под стражу бывшего председателя компании «Ротек» Михаила Лифшица по делу о хищении более 20 млн рублей.